Опрос показал, сколько американцев могут поддержать Трампа на выборах

Вашинтон, 13 июня. Издание Politico выяснило, кого из кандидатов на выборах 2020 года поддержали бы американцы. В опросе участвовал 1991 респондент.

Так, 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы за бывшего вице-президента США Джо Байдена. В пользу Берни Сандерса высказались 42% респондентов. Действующего президента США готовы поддержать 33% опрошенных.

Трамп опережает в опросе остальных кандидатов, среди которых Элизабет Уоррен, Камала Харрис, Кори Букер, а также экс-депутат Бето О’Рурк и Пит Бутиджедж, занимающий пост мэра Саут-Бенда.

Американский лидер заявил о желании баллотироваться на выборах 2020 года, кроме него в них будут участвовать Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис и другие политики.

Ранее известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер высказал мнение, что у Трампа есть все шансы победить на выборах 2020 года. По его словам, положение среднестатистического гражданина США при президентах Бараке Обаме или Джордже Буше-младшем было тяжелым.

«Вот сейчас — при Трампе — он [гражданин США] получил работу. Он работает, он зарабатывает — он будет голосовать за Трампа», — считает Познер.

Телеведущий уверен, что среднестатистическому американцу все равно, как развиваются отношения между Москвой и Вашингтоном. Ключевым фактором будет, то, что граждане США могут зарабатывать деньги. Познер подчеркнул в эфире RTVI, что если безработица в Штатах будет снижаться, а ВВП — расти, избиратель выберет Трампа.

Ранее президент США заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, сообщает RT.