Немецкие СМИ назвали российскую ракету «оружием конца света»

Берлин, 12 июня. Немецкий журнал Stern заявил, что Россия обладает преимуществом в области создания гиперзвукового оружия.

Журналисты из Германии рассказали читателям о характеристиках российской противоракеты ПРС-1М, назвав ее «оружием конца света». По мнению издания, Россия лидирует в гонке вооружений за счет преимущества в гиперзвуковом оружии. ПРС-1М, пишет журнал, является самой быстрой ракетой в мире.

«Эта противоракета создана на случай ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов. ПРС-1М — оружие конца света, которое можно применять только в войне, разрушающей мир», — говорится в статье.

Российская гиперзвуковая ракета ПРС-1М входит в систему противоракетной обороны А-135 «Амур» и способна развивать скорость до 14,5 тысяч километров в час. Характеристики противоракеты засекречены, но СМИ сообщали, что она способна перехватывать боевые блоки вражеских межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высоте от пяти до пятидесяти километров.

Как пишет «Газета.ру», первый пуск ракеты ПРС-1М с новым двигателем состоялся в ноябре 2017 года. Ее оборудование способно выдерживать перегрузки до 300g, сохраняя свою работоспособность. Новая ракета обладает серьезными возможностями по скорости перехвата целей, высокой точностью, оснащена ядерным зарядом и представляет собой надежную защиту от баллистических ракет противника.