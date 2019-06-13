Счетная палата РФ выявила выявила более 2 тысяч нарушений в сфере закупок

Москва, 13 июня. Более двух тысяч нарушений выявили специалисты счетной палаты в сфере корпоративных закупок в РФ. Их общая сумма составляет 293,7 млрд рублей.

Счетная палата оценила 5,5 тысяч организаций, проведя в 2018 году 174 контрольных мероприятия.

«По результатам контрольных мероприятий выявлено 2,261 тысячи нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 миллиарда рублей», — говорится в отчете СП.

Больше всего нарушений зафиксировано при определении начальной максимальной суммы контракта (НМЦК) — 74,6%. Аудиторы подчеркивают, что обоснование НМЦК — один из ключевых факторов, которые влияют на эффективность осуществления государственных закупок. В настоящий момент в законе не прописан порядок обоснование этих цен. В Счетной палате заявили, о необходимости принять нормативный акт, который бы регулировал ценообразование при осуществлении закупок, сообщает РИА Новости.

Ранее Счетная палата выявила завышение стоимости работ РЖД в Сибири при расширении железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет. Превышение составило 480 млн рублей. Несоответствия выявлены при прокладке второго перегона Ирба — Красный Кордон, а также на объекте «Четный парк станции Иланская».

Отметим, что в апреле депутаты Госдумы РФ расширили полномочия счетной палаты. Она может проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что это позволит создать систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях.

Во время ПМЭФ глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство будет строго следить за открытостью ведомств, сообщают «Известия».