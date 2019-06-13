Пушков назвал «сотрясением воздуха» заявление Климкина о России и ПАСЕ

Москва, 13 июня. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «сотрясением воздуха» заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся реакции Киева на возвращение российской делегации в ПАСЕ. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Как ранее заявил Климкин, если Россия вернется в ПАСЕ, то Украина больше не будет совершать «формальные вежливые жесты» в отношении этой организации. Пушков напомнил, что Украине не сможет принять какие-либо меры, так как совершенно зависима от европейских стран и организаций, пишет газета «Известия».

«Никаких «ответных мер» в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов», ― заявил Пушков.

В 2014 году российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации. Кроме того, российская сторона прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, что поставило под угрозу работу всей организации. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий России, однако часть ограничений остается в силе.