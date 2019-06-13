Лазарев исполнил русскую версию песни с «Евровидения»

Москва, 13 июня. Российский певец Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни «Sсream», которую исполнял на «Евровидении».

Обновленную композицию Лазарев исполнил во время праздничного концерта на телеканале «Россия 1», приуроченного ко Дню России. В своем Instagram певец уточнил, что премьера песни посвящается именно Дню России и выразил надежду, что она придется по душе слушателям.

«Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего», — написал Лазарев.

Напомним, финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2019» состоялся 19 мая в Тель-Авиве. За победу боролись представители 26 стран.

Победителем признали Дункана Лоуренса, представляющего Нидерланды. Второе место занял Mahmood из Италии, а третье — Сергей Лазарев из России с песней «Scream».

Выступление российского исполнителя в полуфинале и финале «Евровидения» посмотрели свыше восьми миллионов человек. Зрители также могли отдавать голоса в пользу тех или иных музыкантов. Так по результатам «народного» голосования представитель РФ занял четвертое место.

Позднее Лазарев заявил о «предвзятом отношении» к России, которое сказывается на результатах конкурса.

«Вижу некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — рассказал журналистам певец.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что организаторы «Евровидения-2019» отказались пересматривать результаты голосования после сообщения о возможной ошибке