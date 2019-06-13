Политолог назвал «марш Голунова» свидетельством иностранного вмешательства

Москва, 13 июня. Российский политолог Владимир Джаралла обратил внимание на работу прозападных СМИ в ходе «марша Голунова».

Накануне в Москве представители оппозиции провели несанкционированную акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. Ранее его обвинили в хранении наркотиков, но позднее, при вмешательстве государственных институтов освободили, сняв все обвинения.

Голунов призвал оппозиционеров не выходить на несогласованный митинг. Во-первых, цель либералов, заключавшаяся в освобождении журналиста, уже достигнута. Во-вторых, в День России в Москве практически повсеместно проходили праздничные мероприятия, поэтому городские власти дали согласие на проведение акции в поддержку Голунова, но 16 июня.

Часть оппозиционеров не пожелали прислушаться к разумным доводам корреспондента «Медузы», ради которого они и устроили шествие, и провели несанкционированную акцию. Происходящее, как пишет «ПолитЭксперт», освещали представители прессы, известные своими антироссийскими настроениями. Как отмечает политолог Владимир Джаралла, присутствие этих СМИ может говорить о попытке вмешательства Запада в ситуацию.

«Мы имеем дело с уже давно сложившимся цветным интернационалом. Как известно, все государственные перевороты в странах восточной Европы и бывшего СССР всегда организовывались при мощнейшей поддержке из-за рубежа. Поэтому их участие в подобных мероприятиях — настолько естественное событие, что можно было бы удивляться, если бы их там не было», — сообщил эксперт.

Акция оппозиции, проведенная 12 июня стала по сути провокацией, поскольку декларируемая ее участниками цель — освобождение Голунова, — уже была достигнута. Писатель Сергей Минаев считает, что организаторов митинга не интересует судьба журналиста — им нужна только их борьба «за все хорошее против плохого».

«Поссорившихся, на самом деле, не интересует Ваня (Иван Голунов — прим. ФАН), наша и ваша свобода и прочее. Будь их воля, они бы и редакцию «Медузы» вчера разнесли за призывы не ходить на митинг», — написал Минаев.

«Борьба» оппозиционеров против «несправедливости» в ходе митинга превратилась в борьбу за спонсорские гранты из-за рубежа. Либералы активно провоцировали полицейских, после чего позировали перед представителями «нужных» СМИ в ходе задержания.

Как сообщают очевидцы, сотрудники МВД действовали вполне корректно, в отличие от своих коллег, работавших на подавлении протестных акций в странах Запада, не допустив массовых беспорядков, которые, очевидно, желали устроить оппозиционеры. Очередную, довольно слабую попытку иностранных организаций, занимающихся «экспортом демократии», можно назвать провальной.