Против Порошенко, Парубия и Гройсмана подали иск об узурпации власти

Киев, 13 июня. Бывший заместитель руководителя администрации четвертого президента страны Виктора Януковича юрист Андрей Портнов подал иск в Госбюро Украины об узурпации власти бывшим президентом страны Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, экс-председателем Верховной рады Андреем Парубием.

В иске говорится, что эти лица действовали в составе организованной группы из корыстных побуждений. Они совершили определенные действия, в результате которых на ключевые посты незаконно были назначены чиновники. Это позволило захватить контроль над бюджетом страны, подчеркивается в документе.

«В результате таких действий был реализован преступный умысел, направленный на получение группой лиц власти и полномочий, вопреки предусмотренному законом порядку, то есть фактически захват государственной власти», — сообщается в иске.

Портнов считает, что политики действовали с целью материального обогащения и удовлетворения личных интересов. Юрист просит Госбюро начать расследование по этому иску, сообщает ТАСС.

Ранее сторонник Януковича подал четыре иска против Порошенко. Он обвиняет бывшего президента Украины в госизмене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов и отмывании денежных средств. Имущество Порошенко может быть арестовано в июне.

Напомним, Петр Порошенко пришел к власти в стране в результате государственного переворота. За время его президентства на юго-востоке Украины вспыхнул гражданский конфликт. Политик проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому, сообщает «Газета.ru»

Порошенко заявил, что не будет уходить из политики. Он переименовал свою партию из «Блока Петра Порошенко» в «Европейскую солидарность» и объявил об участии в парламентских выборах. Бывший президент заявил о готовности стать премьер-министром страны, если его партия выиграет выборы, сообщают «Известия».

Как информирует RT, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская назвала политику Владимира Зеленского «абсурдной». По ее мнению, новый президент Украины продолжает курс Петра Порошенко.