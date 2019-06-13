Эрдоган поставил точку в вопросе поставок российских С-400 в Турцию

Анкара, 13 июня. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. Выступая перед журналистами в столице Турции, он подчеркнул, что Анкара не собирается ни у кого получать разрешение на удовлетворение своих потребностей в оборонной сфере. Кроме того, Эрдоган назвал дату поставок С-400 в Турцию.

«Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце», ― заявил президент Турции.

Он напомнил, что Турция искала кооперации с США и даже просила Пентагон продать необходимые Анкаре системы обороны, однако администрация США ответила отказом, сославшись на решение конгресса.

Отметим, что по данным генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, поставки С-400 в Турцию начнутся через два месяца.

Глава Ростеха сообщил, что уже сделаны авансные платежи и оформлен кредит. Кроме того, добавил Чемезов, произведена техника и завершено обучение по использованию машин, пишет «Газета.ру».

Напомним, Москва и Анкара подписали соглашение о поставках С-400 два года назад. Несмотря на давление партнера по НАТО — США, Анкара не отказалась от С-400 и заявила о продолжении выплат по контракту.