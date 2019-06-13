Цыганова объявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму

Луганск, 13 июня. После выступления на Театральной площади в центре Луганска, где состоялся митинг-концерт ко Дню России, российская певица и актриса Вика Цыганова объявила о своих планах баллотироваться на выборах в Государственную думу.

«Сегодня мой родной край испытывает очень нелегкие и непростые времена, и я решила принять этот вызов - баллотироваться и поддержать свой народ», ― заявила певица.

По ее словам, она собирается выставить свою кандидатуру на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. Отметив сильных характер жителей Дальнего востока, она заявила, что будет бороться за свой народ.

«Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», ― сказала Цыганова.

Она добавила, что ее участие в выборах не означает сокращение участия в судьбе Донбасса. Цыганова пообещала, что продолжит помогать этому региону, пишет «Газета.ру».

8 сентября, в единый день голосования, будут проводиться свыше пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заметила, что практически все 85 субъектов РФ будут охвачены избирательными кампаниями. В частности, в 16 регионах пройдут выборы глав субъектов, в 13 — выборы депутатов законодательных собраний, а в трех российских регионах — выборы глав муниципальных образований административных центров.