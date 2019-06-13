Эксперты назвали время самых дешевых перелетов в Крым

Москва, 13 июня. Эксперты сайта Biletix выяснили, когда можно дешевле всего улететь на курорты Крыма.

Как сообщает сервис, дороже всего авиабилеты в Крым обойдутся в середине лета — с 26 июля по 4 августа. Самые низкие цены зафиксированы в последнюю неделю августа.

Наибольшим спросом у туристов Крым пользуется в начале и конце лета. Поездку на полуостров в июне выбрали 35,2% отдыхающих, в июле провести отпуск в Крыму предпочли 30,7% туристов, в августе — 34,1%.

В последние дни июля и начале августа перелет в Симферополь и обратно обходился в среднем в 17482 рубля на человека, в конце августа средняя стоимость билетов на самолет в обе стороны составляет уже 13012 рублей.

Отмечается, что в июле примерно каждый третий пассажир на крымском направлении — это ребенок. В июне детей среди пассажиров 29,6%, а августе — 27,4%.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на Украине заговорили о возобновлении авиасообщения с Россией, назвав «глупостью» блокаду перелетов в РФ.