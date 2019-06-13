Путин рассказал, какими видит отношения России и Украины с приходом Зеленского

Москва, 13 июня. Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телекомпании «МИР».

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — заявил российский лидер.

Он высказал надежду, что новое руководство Украины сможет действовать в направлении воссоединения отношений с Россией, поскольку «лишено ограничений и чувствует себя свободно», а также полагается на доверие народа, оказанное избранному президенту Владимиру Зеленскому. Путин рассчитывает, что в Киеве не станут «прикрываться русофобскими измышлениями».

Напомним, что отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году. Тогда в стране произошел государственный переворот, в результате которого оппозиция отстранила от власти действующего президента Украины Виктора Януковича, и назначила новые выборы. Победу на них одержал Петр Порошенко.

На юго-востоке Украины не признали результатов госпереворота. Луганская и Донецкая народные республики заявили о независимости. После этого Киев ввел в Донбасс войска: там началась гражданская война, которая не окончена до сих пор. На фоне этих событий жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором большинством голосов приняли решение воссоединиться с Россией. Крымский полуостров вновь стал российской территорией 18 марта 2014 года, сообщает «Газета.ru».

В апреле 2019 на Украине прошел второй тур президентских выборов. Их выиграл шоумен Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая, сообщают «Известия».

Избранный президент Украины призвал США ужесточить санкции против России, а также на встрече в Брюсселе заявил о смерти «российского имперского проекта». Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Зеленскому придется возобновить отношения с Россией.