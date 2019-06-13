Долговой кризис в США может вынудить власти урезать расходы на «социалку»

Вашингтон, 13 июня. Гарвардский профессор Мартин Фельдстайн со страниц американского издания Wall Street Journal призвал к резкому сокращению социальных программ в США, чтобы у американской экономики появился шанс избежать долгового кризиса.

По мнению эксперта, США может ждать серьезный долговой кризис, если правительство не изменит структуру бюджетных расходов. Фельдстайн подчеркнул, что снижение расходов на оборону не может быть проведено ниже определенного уровня, поэтому сокращать нужно различные дотации и пособия. Например, он предложил поднять возраст для получения пособий до 70 лет, а затем проиндексировать его в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни, пишет WSJ.

«Чтобы избежать экономических трудностей, правительство должно либо ввести более высокие налоги, либо сократить будущие расходы. Поскольку повышение налогов ослабляет экономические стимулы и еще больше замедляет экономический рост, что ухудшает соотношение долга к ВВП, лучшим подходом является замедление роста государственных расходов», ― пишет Фельдстайн.

Особое внимание он призвал уделить таким программам, как Medicare, Medicaid и Social Security – их финансирование, по мнению Фельдстайна, нужно сокращать в первую очередь.

Согласно расчетам, государственный долг Америки в ближайшее время превысит отметку в 22,4 трлн долларов. В Конгрессе США прогнозируют, дефицит бюджета в этом году на уровне в 1,2 трлн долларов.

Напомним, 5 марта Минфин США попросил Конгресс повысить потолок государственного долга. По действующим законам, Вашингтон мог увеличивать свои займы только до второго марта. После этого в стране начал действовать так называемый механизм госдолга.