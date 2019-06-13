«Марш Голунова» привел к расколу в рядах оппозиции

Москва, 13 июня. Снятие всех обвинений с журналиста Ивана Голунова обострило разногласия между представителями оппозиции.

Освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова стало неожиданностью для многих представителей оппозиции, которые, казалось бы, должны были ожидать этого. Причина в том, что планы оппозиционеров по проведению в Москве в День России несанкционированной акции оказались нарушены.

Марат Гельман, проживающий уже несколько лет за границей, высказал в Facebook свое сожаление.

«Ничего не понимаю, но Ивана освободили. Уголовное дело против Голунова прекращено. А ведь участники сопротивления на завтра столько интересного подготовили. И ролики, и выступления… эх», — написал Гельман.

Мнения «участников сопротивления» разделились. Сам Голунов заявил, что не примет участия в акции в собственную поддержку, и призвал остальных, если они того хотят, выйти на митинг, который власти согласовали на 16 июня. Часть оппозиционеров признали эти доводы разумными. Другие продолжали настаивать на проведении акции, дабы не снижать «протестного градуса». Вторые начали обвинять первых в трусости, а те ответили обвинениями в отсутствии логики.

В интервью «ПолитЭксперту» директор Центра политического анализа Павел Данилин пояснил, что освобождение Голунова стало для некоторых «шоком и неприятной новостью», поскольку сорвало их планы по проведению «политической акции».

«Когда им перебили повестку, они были в ярости. То, для чего они хотели выходить, уже достигнуто», — сказал Данилин.

Напомним, Голунов был арестован 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Возбужденное против него уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. Благодаря вмешательству государственных институтов, включая Совет при Президенте РФ по правам человека, уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, Союз журналистов РФ и Общественную палату Москвы, удалось добиться снятия с журналиста всех обвинений. Кроме того, было инициировано проведение расследования в отношении задержавших его сотрудников МВД.

Несмотря на это, оппозиционеры, которых не поддержала значительная часть их единомышленников, приняли решение провести несанкционированный митинг в День России. Провокационные акции прошли в присутствии представителей западных СМИ, признанных в России иностранными агентами. Несмотря на все усилия, попытка Запада устроить бунт в российский государственный праздник оказалась провальной.