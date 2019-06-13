Дочь Алсу снялась в дебютном клипе

Москва, 13 июня. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова снялась в своем дебютном клипе с участником шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом.

Съемки проходили в Москве и в Одинцовском районе Подмосковья. Песня «Эта любовь» была представлена на конкурсе «Детская новая волна». Премьера клипа должна состоятся в ближайшее время, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«На днях состоялись съемки клипа на песню «Эта Любовь» с Ержаном Максимом. Это мой дебютный клип!», — написала Микелла Абрамова в Instagram.

Из-за съемок юной певице пришлось встать в 4.00, она уже была в кадре в 6.00. По ее словам, съемки закончились в 1.30 ночи.

«Теперь ждем монтаж этой красоты!» — написала Абрамова.

Напомним, что Микелла Абрамова и Ержан Маским боролись за победу в финале шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу заняла первое место, набрав 56,5% голосов. После этого появились сообщения, что Абрамова выиграла благодаря накрученным голосам. Первый канал инициировал проверку: специалисты в сфере компьютерной безопасности Group-IB подтвердили эти предположения.

Эксперты выявили отклонения в процентном соотношении голосов в Башкирии — 97%, Курске — 96%, и Ульяновской области — 95%. Также выяснилось, что была проведена накрутка голосов, с использованием автоматизированной рассылки сообщений. В ней были задействованы 300 тысяч телефонных номеров, кроме того, использовались боты. Общее количество накрученных голосов составляет 38 тысяч.

Отец юной певицы бизнесмен Ян Абрамов отказался комментировать результаты проверки, сообщает «Газета.ru».

После объявления результатов проверки Первый канал аннулировал результаты детского «Голоса» и приняла решение провести спецвыпуск шоу «Голос. Дети». На него были приглашены все участники программы, однако Микелла Абрамова не пришла. Победителями были объявлены все участники конкурса.