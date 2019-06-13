Акции «в поддержку Голунова» испортили все достижения общественников за последние сутки

Москва, 13 июня. Эксперты подвели итоги серии акций протеста, состоявшихся в День России. По их мнению, несанкционированные митинги «в поддержку» журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, который ранее был освобожден и предпочел не принимать участия в этих мероприятиях, лишь испортили достижения последних суток.

Благодаря ряду правительственных институтов, включая Совет при Президенте по правам человека, уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, Союз журналистов РФ и Общественная палата Москву, удалось не только закрыть дело в отношении журналиста, но и снять с него все обвинения. Более того, было начато расследование в отношении полицейских, которые ранее задержали Голунова. Госдума РФ начала обсуждение возможного смягчения уголовного кодекса, а власти Москвы выдали разрешение на проведение митинга 16 июня.

Но оппозиционеры приняли решение непременно вывести людей на улицы во время праздника, что поставило под угрозу, в первую очередь, достижения, достигнутые во время предыдущего дня. Даже в рядах оппозиции значительная часть не поддержала идею выйти на незаконный митинг.

«Многие решили не пойти на митинг, потому что вопрос утрясен. Остальная же часть следовала той логике, что нужно добиваться еще чего-то большего. Но таким поведением, эти люди резко ухудшили ситуацию для гражданского общества и активистов, поскольку теперь власть не будет идти навстречу и удовлетворять требования, потому что в этом нет никакого смысла», – заявил кандидат психологических наук Александр Ершов.

Его поддержала бывшая ассистентка главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева, предупредившая, что такое поведение может привести к тому, что в слудующий раз власть просто не пойдет на переговоры с представителями оппозиции, пишет «Политика сегодня».

Напомним, во вторник было прекращено уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, у которого, по данным полиции, при личном досмотре были обнаружены наркотики.

Несмотря на то, что московские власти согласовали акцию в поддержку Голунова 16 июня, представители либеральной общественности решили провести митинг в День России. Разумеется, оппозиционеры не подумали о горожанах, которые собирались провести выходной в городе и испортили праздник соотечественникам. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, протестующих в Москве «мизерное количество». Таким образом, очередная попытка Запада устроить в России бунт бесславно провалилась.