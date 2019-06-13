Лунев рассказал подробности конфликта во «Внуково»

Москва, 13 июня. Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев заявил, что не «сдержал эмоций» во время конфликта в аэропорту «Внуково».

Накануне Лунев был задержан полицией в московском аэропорту «Внуково». Как сообщало Федеральное агентство новостей, инцидент произошел возле стойки регистрации, когда футболисту сделали замечание за его поведение и отказались пускать в самолет.

Журналисты телеканала «360» побеседовали с вратарем «Зенита». Тот пояснил, что не хотел опаздывать на рейс, а представитель авиакомпании «остро отреагировал» на шутку, после чего Лунев «не сдержал эмоций».

«Я не сдержал эмоций. И это неправильно. А то, что компания себя так повела, они все делали по закону. Мы торопились, все складывалось так, что мы могли остаться в Москве и пропустить рейс. Из-за торопливости эти эмоции и получились», — рассказал спортсмен.

На просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ о том, что футболист якобы был пьян, Лунев ответил, что действительно немного выпил, но вел себя при этом адекватно. По его словам, сотрудник авиакомпании вызвал полицию, потому что обиделся на слова в свой адрес, когда «долго проводил оформление документов».

«Была шутка в его адрес, вот и все», — добавил Лунев.

Полицейские задержали футболиста и его сопровождающих на несколько часов, поэтому на рейс они все равно опоздали. Лунев заявил, что сожалеет о случившемся, но рад благополучному исходу.

«Ситуация неприятная. Все раздули. Переживают родные и близкие. Выставили в таком свете, что самому неприятно. Хотя я сам виноват, что поддался эмоциям. Буду умней в следующий раз», — резюмировал спортсмен.

В пресс-службе ФК «Зенит» позднее заявили, что конфликт во «Внуково» полностью исчерпан. В итоге голкипер заплатил административный штраф в размере 1000 рублей и добрался в Петербург другим рейсом.