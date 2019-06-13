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Трамп выразил надежду, что РФ «не представляет угрозы» для Польши

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Трамп выразил надежду, что РФ «не представляет угрозы» для Польши

Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал российско-польские отношения во время визита главы Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

«Я надеюсь, что Россия не представляет угрозы (для Польши)», ― сказал Трамп в рамках общения с прессой.

Визит Дуды в США начался 12 июня. В рамках этого мероприятия он уже провел встречу с Трампом, одной из главных тем которой стало усиление американского военного присутствия в США. Ранее Пентагон объявил о планах передислоцировать в Польшу тысячу американских военных.

На сегодняшний день численность американского воинского контингента в Польше составляет 4,5 тысячи человек. По данным издания, Вашингтон может направить в восточноевропейское государство еще тысячу военнослужащих. Переговоры между США и Польшей по данному вопросу близятся к завершению.

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Автор: Антон Зарубин
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