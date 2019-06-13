Трамп анонсировал создание в Польше базы для тысячи американских военнослужащих

Вашингтон, 13 июня. Польские власти создадут базу для размещения более одной тысячи американских военных. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон и Варшава подписали совместную декларацию. Она подтверждает значительное сотрудничество в области безопасности между странами. Трамп подчеркнул, что расходы по подготовке базы к эксплуатации берет на себя Польша.

Американский военный контингент будет находиться в стране постоянно. Польский лидер Анджей Дуда заявил, что подписанный документ имеет «переломный характер».

Ранее польские власти рассказали, что военная база может быть размещена на восточной или северо-восточной границе.

В МИД РФ заявляли, что размещение американской военной базы нарушит международные договоренности, которые были установлены Основополагающим актом Россия—НАТО. Согласно документу, страны НАТО обязались не размещать крупные боевые объекты на территории тех стран, которые недавно вошли в организацию.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что решение США усилить военное присутствие в Польше является ошибочным. По его словам, это нарушит равновесие сил в регионе. Министр подчеркнул, что «при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала» сомнительно, чтобы кто-либо спровоцировал боевое столкновение. По его словам, решение Вашингтона поддержать инициативу Польши является ошибкой.

Отметим, что размещение американской базы потребует около 1,5 — 2 млрд долларов. Польский лидер Анджей Дуда предложил назвать эту базу Fort Trump.