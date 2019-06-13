Трамп предложил американскую альтернативу «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны Европы отказаться от закупок российского газа в пользу американского СПГ. Комментируя возможность введения санкций против участников проекта, Трамп добавил, что «у людей есть право делать то, что они хотят».

Трамп заявил, что действия США ― это «защита» Германии от России, которая получит от Берлина «миллиарды» в случае завершения строительства «Северного потока – 2».

«Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — сказал президент США во время пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

По мнению Трампа, большинство европейских стран якобы хотели бы покупать сжиженный природный газ у США, однако Германия «ставит себя в зависимое положение», приобретая углеводороды у России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит 55 миллиарда кубометров газа в год. Проект планируют реализовать до конца этого года.

Соединенные Штаты выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку намерены продвигать в Европу собственный газ, который в разы дороже российского.

Поддерживают строительство «Северного потока — 2» многие страны, в том числе европейские. Германия и Австрия не раз заявляли, что заинтересованы в надежности поставок газа.