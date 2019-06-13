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Военнослужащие Росгвардии оказали помощь мужчине, повредившему руку при падении

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Военнослужащие Росгвардии оказали помощь мужчине, повредившему руку при падении

Москва, 13 июня. Военнослужащие Центрального округа Росгвардии оказали доврачебную помощь мужчине, который получил травму в районе Московского ипподрома.

Росгвардейцы выполняли задачи по охране общественного порядка на ипподроме, когда к ним обратилась девушка. Она рассказала, что молодой человек упал и повредил руку. В перерыве мероприятия мужчина шел по улице Беговой ,упал и повредил локтевой сустав.

Двое военнослужащих Росгрвадии выдвинулись на место инцидента, они обработали пострадавшему рану, используя индивидуальный перевязочный пакет, а также наложили стерильный бинт, сообщает пресс-служба Росгвардии Центрального округа.

Ранее росгвардейцы задержали «руфера», забравшегося на высотку «Москвы-Сити».

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Автор: Борис Николаев
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