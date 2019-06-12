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Россия

Вмешательство госинститутов РФ в дело Голунова гарантировало победу закона

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Вмешательство госинститутов РФ в дело Голунова гарантировало победу закона

Москва, 12 июня. Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова завершилось торжеством закона благодаря вмешательству государственных институтов, заявил политолог Олег Матвейчев.

Он напомнил, что к инциденту с Голуновым подключились самые различные государственные органы и должностные лица, включая Совет при Президенте по правам человека, российский Союз журналистов, Общественную палату Москвы, уполномоченного по правам человека в РФ и пр.  По словам Матвейчева, эти структуры выполняли свою функцию – привлекли внимание властей к ситуации, которое была признана неоднозначной.

«У них есть возможности делать соответственное обращение к должностным лицам, которые обязаны на это срочно отвечать. Институты отреагировали, и система сработала нормально. Собственно, их вмешательство и стало гарантией победы закона и справедливости», ― заявил Матвейчев  изданию «ПолитРоссия».

Напомним, что журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили в полиции, при обыске у него было найдено пять свернутых пакетов с наркотическими веществами. Позднее правоохранители провели обыск в квартире Голунова, где, по их словам, были обнаружены еще пять граммов кокаина и весы. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело, которое вскоре было прекращено за отсутствием доказательств причастности Голунова к инкриминируемому ему преступлению.  Во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста «Медузы».

Тем не менее, оппозиционная общественность, «защищающая» Голунова, заявила, что не собирается отказываться от маршей и пикетов. Даже после освобождения Голунова оппозиционеры провели серию несанкционированных уличных акций в столице.

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Автор: Антон Зарубин
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