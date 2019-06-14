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Власти сирийского Хомса строят новые школы в освобожденных от боевиков регионах

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Власти сирийского Хомса строят новые школы в освобожденных от боевиков регионах

Дамаск, 14 июня. В целях поддержки образовательного процесса и в рамках плана по реконструкции Директорат технических служб в сирийском Хомсе приступил к созданию группы школ неподалеку от районов Баба Амр и Кафрая. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В данном регионе проживает более 100 тысяч человек, больше половины из которых нуждаются в образовательных учреждениях. Многие из школ были закрыты во время террористической оккупации провинции Хомс.

Власти сирийского Хомса строят новые школы в освобожденных от боевиков регионах

Власти сирийского Хомса строят новые школы в освобожденных от боевиков регионах

На строительство новых школ собираются сбережения, в данный момент идет активная работа, все постройки и ремонтные работы должны быть завершены к наступающему учебном году. Административный и образовательный персонал сирийской провинции со своей стороны гарантирует наличие качественных кадров. Несмотря на годы войны, сектор образования в Хомсе остается самым сильным.

Стоимость строительства пула школ, вмещающего 700 учеников, составляет 273 миллиона сирийских фунтов.

Сектор образования в Сирии продолжает предоставлять свою помощь, несмотря на годы войны, чтобы молодые поколения могли спокойно выпуститься и помочь в восстановлении Сирии.

Ранее сообщалось, департамент по образованию в сирийском городе Аль-Хасака начал работу по установке 50 сборных комнат в ряде школ в ближайших районах, чтобы уменьшить поток учащихся в действующих школах. В частности, департамент по образованию начал устанавливать сборные классные комнаты в соответствии с необходимыми техническими требованиями, которые обсуждались на школьных собраниях, которые очень популярны среди студентов, приезжающих из разных регионов

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Автор: Мохамад Жарбуа
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