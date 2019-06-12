Морской десант НАТО высадился на эстонском острове Сааремаа

Таллин, 12 июня. Военные из США, Польши, Румынии и Испании в ходе международных учений Baltops высадили морской десант на эстонском острове Сааремаа. Об этом сообщил в среду командующий военно-морскими силами Эстонии капитан ВМС Юри Саска.

По его словам, отрабатывалась высадка подразделений. Он подчеркнул, что проходящие на острове маневры являются малой частью учений Baltops.

«Так как мы имеем дело с морской средой, то с моря к нам может прийти как потенциальная угроза, так и помощь», — заявил Саска порталу эстонского телевидения ERR.

Подразделения из США, Польши, Румынии и Испании произвели высадку с десантного корабля ВМС США USS Fort McHenry, а также с минного заградителя — десантного корабля ВМС Польши ORP Gniezno.

Напомним, в учениях Baltops задействованы 8,5 тысяч военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов. Маневры продлятся до 21 июня. В них принимают участие военные Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Бельгии, США, Турции, Румынии, Великобритании, Эстонии, Франции, Финляндии, Швеции.

Представители НАТО объяснили, что учения «не направлены против кого-либо».

«Учения призваны проверить, насколько хорошо наши силы работают вместе, и показать, что НАТО может защитить себя от любого противника», — заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

Отметим, что в НАТО запланировали провести летом 20 учений. В беседе с Федеральным агентством новостей профессор академии Военных Наук Сергей Судаков высказал мнение, что «Альянс планирует проверить мобилизационный потенциал своих войск, а также их взаимодействие друг с другом».