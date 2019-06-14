Сирийская армия обнаружила тонны взрывчатки боевиков в районе Дамаска

Дамаск, 14 июня. Сирийские органы безопасности обнаружили большое количество взрывчатых веществ в районе Вади-Бахиран в деревне Бейт-Джин, расположенной в юго-западной части сирийской провинции Дамаск. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По предварительным оценкам, сирийским военным удалось найти тонны взрывчатых веществ, а также десятки СВУ. Все они предназначались для подрыва невинных мирных жителей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах видео можно увидеть многочисленные мешки с, вероятно, взрывчаткой, которую нашли сирийские силы.

Это далеко не первый случай, когда бойцы сирийской правительственной армии обнаруживают оружие и боеприпасы, оставленные незаконными вооруженными группировками в освобожденных Дамаском провинциях. Такое происходит практически каждый день. В данный момент инженерные подразделения правительственной армии продолжают прочесывать освобожденные города и населенные пункты с целью обезопасить их для мирных жителей.

Ранее сообщалось, что во время осмотра очищенных от террористических группировок регионов сирийские силы безопасности обнаружили склад боеприпасов, который когда-то принадлежал незаконным вооруженным группировкам. Склад располагался в деревне Джуббата аль-Хашаб в провинции Эль-Кунейтра, недалеко от оккупированных Израилем Голанских высот.

По информации полевого источника ФАН, на складе находилось множество тяжелых, средних и легких вооружений. Все изъятое оружие было ликвидировано бойцами сирийской правительственной армии.