Савченко считает, что Украина должна уйти во внеблоковый статус

Киев, 12 июня. Для решения своих внутренних проблем Украине на время следует уйти во внеблоковый статус. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко. По ее словам, никто посторонний не станет решать украинские проблемы.

«Украине на некоторое время нужно уйти во внеблоковый статус, чтобы сделать свою домашнюю работу. Мы не можем пойти с нашими проблемами к кому-нибудь. Тот, кто поможет нам решить проблемы, не всегда окажется нашим другом и может попросту захватить нас. Тот, кто не хочет заниматься нашими проблемами, будет постоянно оттягивать время и это ничего не изменит», ― заявила она, выступая в эфире NewsOne.

По словам Савченко, Украина является «форпостом регионального значения», но никак не может разобраться со своим положением в мире.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата на Украине составляет 114 долларов, однако это с лихвой «компенсировали» ростом тарифов, налогов и цен на продукты. По мнению депутата Рады от «Батькивщины» Юрия Одарченко, именно поэтому украинцы совершенно не ощутили повышения МРОТ.

К слову цены на газ для населения были увеличены почти на четверть. С 1 ноября минувшего года она составила почти 300 долларов за кубометр. Естественно, следом последовал и рост коммунальных тарифов. А подтверждением бедственного положения в сфере добывающей промышленности стала недавняя акция протеста шахтеров на Западной Украине.