Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Ройзман пообещал убедить Резника сдать тест на наркотики. ФАН-ТВ

51
0 Оставить комментарий

Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман поделился с корреспондентами ФАН своим отношением к уличенному в употреблении наркотиков депутату петербургского парламента Максиму Резнику. Сделал это он во время перерыва в заседании собравшихся на форум «Свободные люди» оппозиционеров. Политик сказал, что сдать тест обязательно нужно и ему, и всем депутатам петербургского ЗакСа. 

«Максим там сидит, я сейчас с ним поговорю, посмотрю в глаза. Но я считаю на самом деле, что имеет смысл всем депутатам Заксобрания, допустим, перед началом осенней сессии, чтобы кто-то выступил с инициативой, сказал: «Друзья! Ходят разговоры, давайте все сдадим тест. Сдадим тест, чтобы мы могли спокойно смотреть в глаза друг другу», — предложил Ройзман.

То, что Резник отказывается пройти проверку на наркотики, по замечанию, бывалого борца с веществами, говорит о многом.

«Ну вообще, отказ от теста, это, как правило, положительный тест. Я самому Максиму предложу, чтобы он вышел и сказал», — отметил политик.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров