Ройзман пообещал убедить Резника сдать тест на наркотики. ФАН-ТВ

Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман поделился с корреспондентами ФАН своим отношением к уличенному в употреблении наркотиков депутату петербургского парламента Максиму Резнику. Сделал это он во время перерыва в заседании собравшихся на форум «Свободные люди» оппозиционеров. Политик сказал, что сдать тест обязательно нужно и ему, и всем депутатам петербургского ЗакСа.

«Максим там сидит, я сейчас с ним поговорю, посмотрю в глаза. Но я считаю на самом деле, что имеет смысл всем депутатам Заксобрания, допустим, перед началом осенней сессии, чтобы кто-то выступил с инициативой, сказал: «Друзья! Ходят разговоры, давайте все сдадим тест. Сдадим тест, чтобы мы могли спокойно смотреть в глаза друг другу», — предложил Ройзман.

То, что Резник отказывается пройти проверку на наркотики, по замечанию, бывалого борца с веществами, говорит о многом.