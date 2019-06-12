Зеленский не поддержал петицию об отмене петиции о своей отставке

Киев, 12 июня. Украинский президент Владимир Зеленский не стал поддерживать петицию, предлагающую аннулировать другую петицию, призывающую отправить его в отставку. Первоначальное предложение Зеленский назвал «троллингом».

«Итак, сообщаю авторам, подписавшим обращение, и всех заинтересованных граждан, что я не поддерживаю электронную петицию об отмене электронной петиции «За отставку президента Украины Владимира Зеленского», ― говорится в ответе Зеленского, который был размещен на странице петиции против петиции.

Украинский президент поблагодарил граждан, подписавших обе петиции, назвав первую из них (о своей отставке)определенным «троллингом». Он напомнил, что за него проголосовали 73% избирателей, и, как президент, не может пренебречь их волей.

Напомним, шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

За почти две недели у власти политик уже успел заявить о себе, причем не всегда стандартным для президента образом. В частности замглавы администрации украинского лидера Юрий Костюк сообщил, что команда Зеленского хочет переехать с Банковой улицы и ищет новый офис для главы государства в Киеве. В нынешнем здании, по его словам, работать «очень трудно».