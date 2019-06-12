В Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня

Дамаск, 12 июня. По инициативе России удалось достичь соглашения о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Благодаря посредничеству России и Турции, было заключено соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.

Тем не менее, 11 июня еще были зафиксированы обстрелы со стороны законных вооруженных формирований, действующих в районе Идлиба.

«Боевики совершили двенадцать обстрелов, которым подверглись населенные пункты Мамухия, Кинсибба, Айн-эн-Наур, Джубб-эз-Зарур, Акч-Баэр, Эль-Арейми, Мамухия, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур провинции Датакия, Марзаф провинции Хама, Сабикия провинции Алеппо, а также северная окраина города Алеппо», ― сообщил Купчишин.

В то же время, 12 июня были зафиксированы лишь два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама. Сирийская армия, в соответствии с достигнутыми договоренностями, ответного огня не вела.