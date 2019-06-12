Сын Алибасова умолял врачей не говорить отцу о пропаже кота

Москва, 12 июня. Сын продюсера Бари Алибасова – Бари-младший – рассказал, что попросил врачей не рассказывать своему отцу о его пропавшем коте Чуче. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кот Алибасова пропал вскоре после прихода в квартиру продюсера журналистов. По мнению PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, кот мог испугаться гостей и убежать на улицу. Семья Алибасова уже предложила тому, кто вернет кота, награду в 800 тысяч рублей или живое выступление группы «На-на».

Как рассказал сын продюсера, его отец пока не знает о пропаже домашнего питомца. Он уже попросил врачей не сообщать Алибасову о случившемся.

«Я умолял сегодня заведующего отцу об этом не говорить. Когда он просил кота позавчера, он был в бреду», — рассказал он.

Сын продюсера добавил, что Алибасов продолжает звать кота.

Продюсера госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для чистки, перепутав опасную жидкость с соком. Алибасов обжег пищевод и желудок. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что все еще сохраняется вероятность летального исхода, сообщила Газета.ru.