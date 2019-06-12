Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Жители ЛНР развернули гигантский паспорт РФ в День России

250
0 Оставить комментарий

Жители ЛНР развернули гигантский паспорт РФ в День России

Луганск, 12 июня. Жители Луганской народной республики в ходе празднования Дня России развернули гигантский российский паспорт, выписанный на имя ЛНР. Фотографию необычной инсталляции выложил в Twitter глава республики Леонид Пасечник.

Напротив графы фамилия в паспорте ЛНР стоит «Луганская», напротив имени — «Народная», а напротив отчества — «Республика». При этом в дате рождения указано число 12 мая 2014 года. Эту же дату авторы «паспорта» обыграли в серии и номере символического документа — 12 05 201419.

«Это огромная радость и честь — вместе с тысячами жителей ЛНР отмечать День России в самом центре Луганска! Особенно впечатлил флешмоб. Развернутый на Театральной площади паспорт России — лучше любых слов!» — пишет Пасечник.

Напомним, что Луганская народная республика была провозглашена 27 апреля 2014 года, однако датой основания ЛНР считается 12 мая. Именно в этот день Луганск официально объявил о своей независимости от Украины по итогам народного референдума.

Гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров