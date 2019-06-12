Жители ЛНР развернули гигантский паспорт РФ в День России

Луганск, 12 июня. Жители Луганской народной республики в ходе празднования Дня России развернули гигантский российский паспорт, выписанный на имя ЛНР. Фотографию необычной инсталляции выложил в Twitter глава республики Леонид Пасечник.

Напротив графы фамилия в паспорте ЛНР стоит «Луганская», напротив имени — «Народная», а напротив отчества — «Республика». При этом в дате рождения указано число 12 мая 2014 года. Эту же дату авторы «паспорта» обыграли в серии и номере символического документа — 12 05 201419.

«Это огромная радость и честь — вместе с тысячами жителей ЛНР отмечать День России в самом центре Луганска! Особенно впечатлил флешмоб. Развернутый на Театральной площади паспорт России — лучше любых слов!» — пишет Пасечник.

Напомним, что Луганская народная республика была провозглашена 27 апреля 2014 года, однако датой основания ЛНР считается 12 мая. Именно в этот день Луганск официально объявил о своей независимости от Украины по итогам народного референдума.

Гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.