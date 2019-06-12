Полиция отпустила Навального после несанкционированного митинга

«Хайпожора» Навального выпустили из полиции после задержания на марше «имени Голунова»
Москва, 12 июня. Задержанный ранее на несогласованной массовой акции руководитель «ФБК» Алексей Навальный был отпущен. Об этом сообщает корреспондент ФАН.
Как сообщалось ранее, в отношении Навального был составлен протокол об административном нарушении, согласно которому может быть наложено наказание — до тридцати суток ареста. Составив протокол, правоохранители отпустили Навального.
Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Навальный появился на митинге в сопровождении охранников.
Навального задержали в Москве на Трубной площади во время шествия в «поддержку Ивана Голунова», который был отпущен на свободу еще за сутки до митинга. В действительности это мероприятие не имело никакого отношения к задержанному, а потом отпущенному корреспонденту «Медузы», более того – митинг не был согласован с московскими властями. Главным организаторами данного мероприятия стали прозападные издания «Радио Свобода» и «Настоящее время», освещающие события в выгодном для своих спонсоров антироссийском ключе.
Как напомнил ряд аналитиков, например Telegram-канал Ortega, Навальный не имеет никакого отношения к журналисту Голунову. По их мнению, Навальный банально пытается хайпить за счет корреспондента «Медузы».
«Он даже пальцем не пошевелил, чтобы в этой кампании что-то положительное заиметь. Все, что он сделал, — это потребовал, чтобы к Голунову приписали Волкова, требуя свободы для обоих», ― написал блогер.
По его словам, действия Навального направлены лишь на то, чтобы появиться на митинге и получить очередные тридцать суток, которые можно будет конвертировать во внимание западной прессы.