Москва, 12 июня. Задержанный ранее на несогласованной массовой акции руководитель «ФБК» Алексей Навальный был отпущен. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Как сообщалось ранее, в отношении Навального был составлен протокол об административном нарушении, согласно которому может быть наложено наказание — до тридцати суток ареста. Составив протокол, правоохранители отпустили Навального.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Навальный появился на митинге в сопровождении охранников.

Навального задержали в Москве на Трубной площади во время шествия в «поддержку Ивана Голунова», который был отпущен на свободу еще за сутки до митинга. В действительности это мероприятие не имело никакого отношения к задержанному, а потом отпущенному корреспонденту «Медузы», более того – митинг не был согласован с московскими властями. Главным организаторами данного мероприятия стали прозападные издания «Радио Свобода» и «Настоящее время», освещающие события в выгодном для своих спонсоров антироссийском ключе.

Как напомнил ряд аналитиков, например Telegram-канал Ortega, Навальный не имеет никакого отношения к журналисту Голунову. По их мнению, Навальный банально пытается хайпить за счет корреспондента «Медузы».

«Он даже пальцем не пошевелил, чтобы в этой кампании что-то положительное заиметь. Все, что он сделал, — это потребовал, чтобы к Голунову приписали Волкова, требуя свободы для обоих», ― написал блогер.

По его словам, действия Навального направлены лишь на то, чтобы появиться на митинге и получить очередные тридцать суток, которые можно будет конвертировать во внимание западной прессы.