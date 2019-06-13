Сирия, 13 июня. ПВО Сирии перехватили израильские ракеты над Даръа, на территории «Большого Идлиба» прекращены боевые действия на 72 часа. Две группы боевиков ИГИЛ1 обезврежены в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли по боевикам удар в ответ на провокации в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перехватили израильские ракеты на юге Даръа, обстреляли позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации в Хаме, обнаружили схрон джихадистов в Дамаске.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько человек в Алеппо в результате подрыва автомобиля, заявила, что уничтожила склад боеприпасов ССА в Хаме.

«Исламское государство1»: потеряло две «спящие ячейки», подозревается в нападении на конвой SDF и в организации теракта на курдских территориях.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции правительственных сил на северо-западе провинции Хама.

Курды: ликвидировали две «спящих ячейки» ИГИЛ и потеряли четырех ополченцев в Дейр-эз-Зоре, арестовали несколько военнослужащих САА по подозрению в поджоге полей в Хасаке.

ВС Турции: направили еще один конвой с подкреплением и обстреляли город в Идлибе.

Международная коалиция: направила делегацию в Ракку для обсуждения дальнейшего сотрудничества с SDF в проведении операций против ИГИЛ.

ВС Ирака: проводят рейд с целью зачистки северных территорий Ирака от боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Дамаск

Рядом с поселком Бейт-Джин на границе с провинцией Эль-Кунейтра подразделением инженерных войск САА был обнаружен склад боеприпасов боевиков. Из тайника были изъяты десятки взрывных устройств, мин и ящики С-4, используемого боевиками для усиления взрывной мощности боеприпасов. Общий вес всех боеприпасов составил около тонны.

Провинция Алеппо

Утром агентство Masar Press Net передало информацию о взрыве в центре города Африн. Заминированный автомобиль протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) взорвался в центре города. Несколько высокопоставленных лиц ССА были ранены, один боевик скончался на месте. Всего пострадало 12 человек, включая мирных жителей. Ответственность за подрыв автомобиля ССА взяли на себя курдские отряды самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром прогремел взрыв в поселке Абу-Хардуб на востоке провинции. Бомба была заложена в автомобиль SDF, в результате взрыва скончались на месте два бойца, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Кроме того, как передало новостное агентство Euphrates Post, в окрестностях поселка неизвестная группировка боевиков устроила перестрелку с курдами. Курды потеряли одного ополченца, еще четверо были ранены.

Вечером боевики снова атаковали курдов, но уже в районе поселения Аль-Касра, где обстреляли курдский патруль SDF из окна автомобиля и уехали. Один ополченец умер на месте, как сообщил как сообщил новостной портал Deir Ezzor 24. Ни одна из группировок еще не успела заявить о причастности к этой атаке.

В ходе рейдов бойцы SDF обезвредили два отряда боевиков ИГИЛ в районе поселков Аль-Джурди и Аль-Харади. Были ликвидированы схроны с боеприпасами и оружием, среди которого были минометы, автоматы, пулеметы, бомбы, ручные противотанковые гранатометы, о чем сообщил информационный портал Deir Ezzor 24.

Провинция Даръа

Ночью системы противовоздушной обороны сирийской армии обнаружили и перехватили ракеты, выпущенные Израилем в сторону города Тель-Аль-Хараф. Ущерб, который нанесли израильские ракеты ограничился только разрушениями нескольких строений, жертв среди населения не зафиксировано, как уточнило новостное агентство Sana News. Военные источники агентства передали информацию о том что израильская армия начала использовать комплексы, которые создают помехи для радиолокационных станций сирийских противовоздушных сил.

Провинция Идлиб

По неподтвержденным данным информационного агентства Step News Agency, женщина из лагеря беженцев Савауд Аль-Ахла в городе Калаат аль-Мадик погибла в результате обстрела турецкими войсками.

Как сообщил местный источник в сети Twitter Yaser Emre, днем на севере Идлиба был замечен конвой турецкой армии, который пересек сирийско-турецкую границу.

Во второй половине дня новостной портал Masar Press Net сообщил, что после введения временного прекращения огня на 72 в зоне «Большого Идлиба» боевики оппозиционных группировок не согласились прекратить боевые действия. В ответ на обстрел правительственные силы атаковали позиции радикалов. ВВС Сирии нанесли удар по расположениям и складам боеприпасов джихадистов в районе города Тремала.

Провинция Ракка

Утром новостной портал ANHA News сообщил о прибытии делегации из США в Айн-Иссу для встречи с органами курдского самоуправления в их штаб-квартире. В состав делегации вошел ряд должностных лиц Министерства обороны США и бывший американский посол Уильям Робак. Обсуждение, по словам источника, было сосредоточено на вопросах регионального самоуправления и укреплении сотрудничества между двумя сторонами для проведения второго этапа борьбы с террористами ИГИЛ на востоке Евфрата.

Днем стало известно, что в пожаре на востоке провинции сгорели 11 гектаров посевов, как сообщил канал Masar Pres Net. Пожар был потушен совместными усилиями пожарных команд и местных фермеров, а также курдских сил внутренней безопасности «Асайиш».

В поселке Новостное агентство Sana News сообщило, на севере провинции два бойца SDF пострадали в результате взрыва мины, установленной в их автомобиль. Ни одна из вооруженных группировок еще не взяла на себя ответственность, под подозрением боевики «Исламского государства», организовавшие в прошлом месяце едва ли не ежедневные вылазки и подрывы на территории курдской оккупации.

Бойцы SDF совместно с военнослужащими международной коалиции разграбили места археологических раскопок на востоке провинции, о чем сообщил новостной портал Alkhabour. Военнослужащие коалиции были замечены в районе города Акариш на месте проведения раскопок. Источник также сообщил, что курдские ополченцы раскопали десятки курганов к востоку от Евфрата для продажи ценностей на черном рынке.

Провинция Хама

Утром подконтрольный боевикам ССА Telegram-канал сообщил, что боевики обстреляли склад боеприпасов сирийской армии в городе Аль-Касабия. Официальные правительственные СМИ не подтвердили это заявление. Новостной портал Baladi News сообщил, что правительственные силы обстреляли боевиков в районе поселков Аль-Джабин и Тель-Маллах в ответ на провокацию. Помимо этого беспилотник «Хайят Тахрир аш-Шам» был подбит в окрестностях Тель-Маллаха до того им были сброшены бомбы.

Во второй половине дня новостной портал Al Mаsdar сообщил, что на территории «Большого Идлиба» объявлено временное прекращение огня на 72 часа. Одним из условий прекращения огня является открытие гуманитарного пункта пропуска, чтобы мирные жители, попавшие в зону военных действий, могли эвакуироваться. В ответ на прекращение огня «Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА из артиллерии у поселка Сахаб. В результате падения нескольких снарядов боевиков в полях у города Кафр-Зета начался пожар на сельскохозяйственных землях и пастбищах, как передает новостное агентство Step News Agency. Информации о потерях САА на фронте в Хаме пока не поступала.

Провинция Хасака

Курдские боевики арестовали в городе Камышлы несколько военнослужащих САА по подозрению в поджоге полей, как сообщил местный источник в сети Twitter (@Mahmodshikhibra).

После значительных усилий пожарным бригадам при содействии жителей, сил курдской внутренней безопасности «Асайиш» и курдских ополченцев удалось потушить пожар, охвативший 26 деревень, о чем также сообщил источник.

Ирак

Вооруженные силы Ирака начали масштабную военную операцию по преследованию «спящих ячеек» боевиков «Исламского государства» на севере провинции Салах-ад-Дин. Как сообщает портал SANA News, военная разведка Ирака сообщила о задержании одного из главарей террористов ИГИЛ в провинции Дияла. Так же накануне иракскими спецслужбами был задержан террорист на севере провинции Бабиль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)