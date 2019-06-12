Приходько засудила Порошенко на 10 тыс. долларов

Киев, 12 июня. Украинская певица Анастасия Приходько в среду заявила, что выиграла у команды бывшего президента Украины Петра Порошенко иск на 260 тыс. гривен (9,8 тыс. долларов).

Именно в такую сумму артистка оценила сумму компенсации за то, что штаб Порошенко обманным путем заставил ее сняться в предвыборном ролике.

«Иван Кличановский (адвокат Приходько — Прим. ФАН) выиграл вместе со мной суд против команды П.Порошенко, где в судовом порядке мы должны получить 260 тыс. гривен», — пишет певица в Instagram.

Напомним, что ранее Приходько активно выступала в поддержку лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая в этом году баллотировалась в президенты вместе с Порошенко, но проиграла ему в первом же туре. Певица также призналась, что бросила сцену, чтобы вступить в партию «Батькивщина». Тем не менее, во время интервью Пятому каналу она не смогла ответить на вопрос, какой источник дохода у Тимошенко.

Приходько стала популярной после победы на шоу «Фабрика звезд 7» и начала сотрудничать с известным российским продюсером Константином Меладзе. Она также представляла Россию на Евровидении-2009 с русско-украинской песней «Мамо».