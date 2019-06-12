Москва, 12 июня. Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь решила не выходить на несанкционированный митинг вместе со своими сторонниками и, проигнорировав празднование Дня России, улетела в немецкий город Бонн. Там состоится вручение премии Бориса Немцова, на которой будут присутствовать почти все крупные лица российской оппозиции.

Соболь была приглашена дочерью покойного Немцова Жанной – об этом сотрудница «ФБК» написала на своей странице в Twitter. Отправиться за границу Соболь решила именно в День России – когда представители оппозиции традиционно проводят различные уличные акции. Решение соратницы Алексея Навального вызвало закономерное возмущение в штабе «ФБК».

«В штабе были недовольны тем, что Соболь полетела на премию имени Бориса Немцова. Было много разговоров об этом. Когда ей сказали, что ей, как и Навальному, надо остаться, чтобы поддержать Голунова, Соболь сказала: «Зачем мне с эти журналистским быдлом на одной площади стоять? Я не считаю, что журналисты вообще заслуживают такой чести», ― рассказал ФАН собственный источник в «ФБК». В распоряжении редакции имеет аудиозапись беседы.

Стоит отметить, что Соболь отсутствует в списках номинантов на премию – там указан лишь ее начальник Навальный.

Корреспонденты ФАН встретились с Соболь в аэропорту и поинтересовались у нее, почему она улетает в День России. Однако она не сумела ответить на этот вопрос; также она не смогла объяснить, на какие деньги живет, при том, что этот вопрос давно волнует избирателей – расследование Федерального агентства новостей обнаружило, что семья Соболь является владельцем имущества на сумму более 51 миллиона рублей.

Таким образом, сторонники Соболь вышли на несанкционированный митинг, что привело к закономерным последствиям, пока она сама улетела за границу «получать премию». Вероятно, она решила пренебречь празднованием дня России рады новых выгодных знакомств за рубежом, которые она могла бы использовать во время выборов в Мосгордуму. Или же она собирается в ходе этой поездки лично встретится с беглым олигархом Михаилом Ходоровским, являющимся членом совета Фонда Бориса Немцова. В этом случае речь идет уже не о знакомствах, а о спонсировании предвыборной кампании Соболь.

Решение Соболь отправиться в Германию вместо того, чтобы поддержать своих же соратников наглядно демонстрирует приоритеты руководства «ФБК». Для них, и Соболь в частности, деньги и иностранных связи намного важнее, чем реальная поддержка избирателей и возможность сделать хоть что-то на благо страны. Это, впрочем, не остается без внимания со стороны общественности – поэтому число сторонников Соболь тает день ото дня. Лишь ухудшают ситуацию и многочисленные скандалы, связанные как с самой Соболь, так и с ее отцом, мужем и ее друзьями.