В СПЧ назвали поведение участников запрещенного митинга «протестом по инерции»

Москва, 12 июня. Правозащитник, член СПЧ Александр Брод объяснил, что не все участники запрещенного митинга якобы в поддержку Ивана Голунова осознавали, зачем они участвуют в акции.

По его мнению, многие, может быть, не знали, что журналиста освободили и «пришли по инерции».

«Пришли люди, которые решили высказать свои мысли о происходящем в общественно-политической жизни. Они, видимо, не учли и того, что акция была не согласована», — предположил он в комментарии РАПСИ.

Более того, как отметил Брод, не все участники акции до конца осознавали, в чем и для чего они участвуют. Правозащитник подчеркнул, что ряд «политических деятелей» и оппозиционеров пришли на акцию, чтобы попиариться и напомнить о себе.

Он также напомнил, что Союз журналистов ранее предложил провести акцию 16 июня, эта инициатива была одобрена мэрией Москвы, а СПЧ ее «всецело» поддерживает, пишет «Ридус».

Как сообщалось ранее, в День России в центре Москвы оппозиция устроила несанкционированное шествие. В качестве повода был использован инцидент с задержанным журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. 11 июня он был освобожден, а уголовное дело против него прекращено, о чем объявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, однако оппозиционеров это не оставило, а проводить согласованную акцию было невыгодно, ведь тогда не произошло ни столкновений с полицией, ни задержанией, а прозападные СМИ, отрабатывающие шествие в антироссийском ключе не могли бы сообщить о «кровавом разгоне мирного протеста».

Интересно, что о Голунове его «защитники» сегодня почти не вспоминали. Сам журналист ранее также призвал не выходить на запрещенный митинг, такой же призыв распространила и редакция «Медузы», однако их заявления были проигнорированы.