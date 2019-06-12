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Песков заявил, что американцы не инициировали встречу Трампа и Путина

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Песков заявил, что американцы не инициировали встречу Трампа и Путина

Москва, 12 июня. Вашингтон до сих пор не предоставил Москве никаких предложений по встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что стороны не ведут подготовку встречи президентов, пишет РИА Новости.

«В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали», — сообщил он журналистам.

Накануне советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава США рассчитывает встретиться в Осаке с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Это заявление сегодня прокомментировал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что никакой конкретики со стороны Штатов на этот счет так и не поступило. При этом он не исключил, что контакт все же может состояться, «но он будет, что называется, «на ногах».

Помощник президент Юрий Ушаков ранее также заявлял, что идея встречи Путина и Трампа «висит в воздухе».

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Автор: Игорь Федоров
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