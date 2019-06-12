Песков прокомментировал сообщения о готовящемся визите Мадуро в Москву

Москва, 12 июня. Кремль пока не располагает информацией о возможном визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет точной информации», — пояснил он РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Мадуро в скором времени может прибыть в Россию с официальным визитом. На прошлой неделе глава государства распорядился вновь открыть границу с Колумбией, которая оставалась закрытой с февраля. Кроме того, политик заявил о намерении как можно скорее провести досрочные парламентские выборы. Все это может свидетельствовать о некоей стабилизации ситуации в Венесуэле, которая с января переживает острый политический кризис.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.