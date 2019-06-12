Ревенко уличил Навального в подлости после незаконного митинга в Москве

Москва, 12 июня. Организованный блогером Алексеем Навальным несанкционированный митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве — это попытка неких сил использовать настроения граждан в своих целях. Такое мнение в среду выразил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Можно даже сказать по-простому — перед нами просто подлость. Это подлость и попытка использовать сложившуюся ситуацию в своих узкополитических целях, пытаясь раскачать общественно-политическую обстановку в стране», — рассказал он порталу «Экономика сегодня».

По его словам, ничего общего с консолидацией общества акция Навального не имела. Напротив, она была призвана расколоть общество, поскольку проводилась в национальный праздник — День России.

Напомним, что накануне глава МВД Владимир Колокольцев объявил о закрытии дела журналиста Meduza Ивана Голунова, который находился под домашним арестом по подозрению в распространении наркотиков.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Советник президента РФ Антон Кобяков, а также сенаторы Совета Федерации вскоре заявили, что берут ситуацию с задержанием журналиста под свой контроль. Они также обещали проследить, чтобы в процессе над Голуновом не было никаких нарушений.