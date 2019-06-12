Киев, 12 июня. Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины. Об этом председатель украинского парламента сообщил в своем Twitter.

Согласно сообщению в микроблоге Парубий, теперь закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» передан на подпись главе государства.

Как сообщала ранее НСН, 6 июня Рада приняла закон об импичменте президенту. Документ был внесен в парламент самим Зеленским. Документ поддержали 279 депутатов. 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект, тогда Зеленский назвал депутатов бунтарями и бездельниками.

В настоящее время процедура импичмента описана в украинской конституции, но не подкреплена законодательными актами, сообщает телеканал 360.

11 июня Зеленский отправил в отставку 15 губернаторов Украины, а также внес в Раду представление об освобождении от должности генпрокурора Юрия Луценко, напоминает «Царьград». Сам Луценко до этого заверил журналистов местных СМИ, что свой пост оставлять не намерен на фоне уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко, которого на Украине подозревают в госизмене и незаконном обогащении. По мнению председателя Генпрокуратуры, уголовные дела несправедливы.

Сегодня Луценко снова заявил, что не уйдет в отставку, отмечает «Ридус».