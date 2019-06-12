Сирия, 12 июня. ВВС Сирии ответили на провокации боевиков в Идлибе, в Ракке отряды SDF и солдаты коалиции разграбили курганы для продажи на черном рынке исторических ценностей. В Хаме «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции правительственной армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли по боевикам удар в ответ на провокации в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: прекратили на 72 часа боевые действия в «Большом Идлибе», вынуждены отбивать нападения «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство1»: лишилось одной из спящих ячеек в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции правительственных сил на северо-западе провинции Хама.

Курды: обезвредили боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ1 и потеряли одного ополченца в Дейр-эз-Зоре, вывозят из Ракки ценности для продажи на черном рынке.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселении Аль-Касра на востоке провинции был убит один курдский ополченец «Демократических сил Сирии» (SDF). Неизвестные с автоматом выехали на автомобиле и расстреляли курдского ополченца на улице. После чего уехали с места преступления, как сообщил новостной портал Deir Ezzor 24. Ни одна из группировок еще не успела заявить о причастности к этой атаке.

Курдский новостной портал Anha News сообщил, что бойцами SDF были задержаны беовики ИГИЛ в районе поселения Аль-Харади. После перестрелки бойцы отряда захватили лагерь террористов, обезвредив их. При боевиках был внушительный запас боеприпасов и оружия. Всего из арсенала курдами были изъяты автоматы, гранатометы, гранаты, пусковые ракетные установки и рации - все это было закопано у лагеря в бочках.

Провинция Идлиб

Как передает новостной портал Masar Press Net, после введения временного прекращения огня на территории Сирии, боевики оппозиционных группировок не согласились прекратить боевые действия. В ответ на обстрел своих позиций правительственные силы были вынуждены атаковать позиции радикалов. Вечером ВВС Сирии нанесли точечный удар с воздуха по расположениям и складам боеприпасов джихадистов в районе города Тремала. Информация о потерях среди радикалов еще уточняется.

Провинция Ракка

Курдские отряды SDF совместно с военнослужащими международной коалиции разграбили места археологических раскопок на востоке провинции, о чем сообщил новостной портал Alkhabour. Четыре автомобиля марки «Хаммер», принадлежащие армии коалиции, были замечены в районе города Акариш на месте проведения археологических раскопок. Источник также сообщил, что курдские ополченцы раскопали и разорили десятки курганов в районах своего контроля к востоку от Евфрата. Награбленные исторические ценности курды контрабандным путем вывозят на черные рынки.

Провинция Хама

После того как сирийская армия в ходе наступления захватила почти 200 квадратных километров территорий, контролируемых ранее боевиками, было объявлено временное прекращение огня на территории «Большого Идлиба» с целью создания гуманитарного «коридора», через который мирное население может эвакуироваться на время проведения боевых действий. ВВС Сирии и армия прекратили боевые действия на 72 часа в провинции Идлиб, Латакия и Хама. В ответ на это боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции САА из артиллерии. Продолжительный обстрел в районе города Кафр-Зета уже вызвал пожар на сельскохозяйственных землях и пастбищах, как передает новостное агентство Step News Agency. У поселка Сахаб боевиками были обстреляны из крупнокалиберного пулемета ракетные установки САА, как передает канал Masar Press Net. Информации о потерях САА на фронте в Хаме пока не поступала. Правительственные силы открыли по расположениям джихадистов ответный огонь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)