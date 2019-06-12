Как оппозиция дискредитировала себя незаконным митингом «в поддержку» Голунова

В России прошла серия митингов в поддержку журналиста «Медузы» Ильи Голунова, на улицы вышли прежде всего либералы. Граждане вели себя крайне агрессивно, в итоге полиция вынуждена задержать наиболее «активных» демонстрантов.

Политолог Руслан Осташко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал, что любой человек должен нести наказание за нарушение закона.

Если журналист нарушает закон, то он должен подвергнуться наказанию по закону. Если полицейский нарушает закон, то он должен сидеть в тюрьме, и это не обсуждается», — отметил аналитик.

Руслан Осташко также отметил, что в действительности протестующим безразлична судьба оппозиционного журналиста.

«То, что сегодня, в День России, люди выходят на митинги, говорит о том, что на Голунова им плевать. Они выходят для того, чтобы доказать: мы сверхкаста, мы сверхлюди, мы можем нагнуть власть», — рассуждает он.

Он напомнил о протестах в Екатеринбурге, когда к волнениям подключились политические силы. Это свидетельствует о том, что либеральная общественность живет в мире безнаказанности.

«Первые практические звоночки мы видели в Екатеринбурге. Мы видим, что и в Екатеринбурге, и в случае с Голуновым к власти и правоохранительным органам объективно есть куча вопросов, но либералы, раскачивая ситуацию, пытаются показать власти, что она должна плясать под их дудку. Якобы они люди, которые принадлежат к категории «свои», как они считают», — продолжает эксперт.

В заключение он отметил, что оппозиция показала свое истинное лицо, в то время как полиция действовала строго в рамках закона, что позволило избежать беспорядков. Либералы же подобными действиями дискредитировали себя.