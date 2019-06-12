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Песков прокомментировал заявление Трампа о встрече с Путиным на G20

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Песков прокомментировал заявление Трампа о встрече с Путиным на G20

Москва, 12 июня. Пресс-секретарь прездента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала от Вашингтона подтверждения плана встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

Американский лидер ранее объявил, что планирует встретиться с президентом России на площадке саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Дональд Трамп также рассчитывает на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Американцы не инициировали подготовку к встрече Путина и Трампа», — прокомментировал Песков, его цитирует РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча двух лидеров может состояться «на ногах». Он добавил, что по этим контактам пока нет никакой конкретики. Российская сторона ожидает, что инициатором диалога должны стать США.

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Автор: Ирина Селезнева
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