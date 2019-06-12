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Правительство РФ подтвердило взлом аккаунта Медведева в Twitter

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Правительство РФ подтвердило взлом аккаунта Медведева в Twitter

Москва, 12 июня. Правительство России в среду подтвердило факт хакерской атаки на англоязычный аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен», — рассказали журналистам в пресс-службе главы кабинета министров.

Отметим, что ранее на странице Медведева в Twitter появился непонятный пост, состоящий из случайного набора букв. Это уже не первый взлом аккаунтов премьер-министра. В апреле 2013 года хакеры получили доступ к его странице в социальной сети «ВКонтакте», а в августе 2014 года — в Twitter. Тем не менее, в обоих случаях, техническим специалистам удалось быстро вернуть аккаунты под контроль.

Ранее сообщалось, что сервера Рособрнадзора также подверглись атаке 31 мая и 1 июня, когда все школьники в стране сдавали ЕГЭ. Специалисты задействовали меры защиты и не дали хакерам сорвать экзамены. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что все материалы, касающиеся кибератак, уже переданы для анализа правоохранительным органам.

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Автор: Антон Соколов
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