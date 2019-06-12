Депутат обвинил в организации запрещенной акции группы, которые пытаются уничтожить Россию
Москва, 12 июня. Митинг в Москве не имел никакого отношения к журналисту Ивану Голунову, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.
Представители либеральной общественности вышли на публичное мероприятие 12 июня в День России. Поводом для собрания они назвали «марш в поддержку Голунова».
Однако об освобождении журналиста стало известно 11 июня, с официальным заявлением выступил глава МВД Владимир Колокольцев. С журналиста сняли обвинения, уголовное дело было прекращено.
Сам Голунов призывал не выходить на митинг в День России. Евгений Федоров считает, что Голунов не нуждается в либеральной поддержке — его поддержали коллеги и представители государственных институтов.
«А лозунги, которые поднимались на несанкционированном митинге, они не за Голунова и не о нем», — сказал депутат Госдумы, его цитирует InfoReactor.
По мнению парламентария, оппозиция попыталась использовать любой информационный повод, чтобы испортить москвичам патриотический праздник. В организации марша можно увидеть иностранное вмешательство.
«Это те самые группы, которые пытаются уничтожить Россию, раскачать ее, поднимают антироссийские лозунги фактически ликвидацию нашей государственност», — добавил Федоров.
Ранее омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила, что президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по делу Голунова.
Депутат Мосгордумы Михаил Антонцев подчеркнул, что оппозиция слепа и глуха, не обращает внимание на факт освобождения Голунова. Для них митинг является еще одной возможностью «засветиться».