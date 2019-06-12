Депутат обвинил в организации запрещенной акции группы, которые пытаются уничтожить Россию

Москва, 12 июня. Митинг в Москве не имел никакого отношения к журналисту Ивану Голунову, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Представители либеральной общественности вышли на публичное мероприятие 12 июня в День России. Поводом для собрания они назвали «марш в поддержку Голунова».

Однако об освобождении журналиста стало известно 11 июня, с официальным заявлением выступил глава МВД Владимир Колокольцев. С журналиста сняли обвинения, уголовное дело было прекращено.

Сам Голунов призывал не выходить на митинг в День России. Евгений Федоров считает, что Голунов не нуждается в либеральной поддержке — его поддержали коллеги и представители государственных институтов.

«А лозунги, которые поднимались на несанкционированном митинге, они не за Голунова и не о нем», — сказал депутат Госдумы, его цитирует InfoReactor.

По мнению парламентария, оппозиция попыталась использовать любой информационный повод, чтобы испортить москвичам патриотический праздник. В организации марша можно увидеть иностранное вмешательство.

«Это те самые группы, которые пытаются уничтожить Россию, раскачать ее, поднимают антироссийские лозунги фактически ликвидацию нашей государственност», — добавил Федоров.

Ранее омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила, что президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по делу Голунова.

Депутат Мосгордумы Михаил Антонцев подчеркнул, что оппозиция слепа и глуха, не обращает внимание на факт освобождения Голунова. Для них митинг является еще одной возможностью «засветиться».