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Организаторы «марша Голунова» лишили детей праздника

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Организаторы «марша Голунова» лишили детей праздника

Москва,12 июня. Жители и гости Москвы не смогли посмотреть проходящий в центре города караван верблюдов из-за несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом в среду рассказал журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Вот из-за этих ржущих над НТВ многие дети не смогли посмотреть на караван верблюдов. Родители просто побоялись вести туда детей. В том числе я», — пишет он в Twitter.

Журналист также опубликовал пост в Telegram, где рассказал, как ему во время прогулки с детьми пришлось менять свой маршрут. Из-за «бессмысленной и беспощадной акции недоговороспособной оппозиции» полиция перекрыла Петровский бульвар. В итоге ему пришлось идти в обход вместе с другими недовольными москвичами.

Напомним, что в субботу, когда вся страна празднует День России, оппозиция провела в Москве несанкционированный митинг за свободу журналиста Ивана Голунова, несмотря на то, что он был освобожден еще вчера. Накануне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о закрытии уголовного дела против Голунова за недостаточностью улик. Примечательно, что сам журналист и издание Meduza призывали россиян не устраивать политических акций в День России.

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Автор: Сергей Петров
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