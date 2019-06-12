Участники фестиваля «Времена и эпохи» удивили горожан импровизированной баталией. ФАН-ТВ

В Москве в импровизированном сражении сошлись воины Российской империи и наполеоновской Франции. Баталия стала возможной благодаря проходящему в столице фестивалю «Времена и эпохи». Реконструкторы радуют горожан и гостей первопрестольной сценами из богатой истории страны.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь Дня России в столице идут на 40 площадках, среди них Гоголевский, Рождественский, Тверской и Чистопрудный бульвары. На историческом фестивале «Времена и эпохи» выступают участники более чем из 20 стран. В парке «Коломенское», парке Победы и парке Горького, на Поклонной горе идут концерты, а завершающий праздничный концерт на Красной площади пройдет с 19.30 до 21.20.