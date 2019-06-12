Малькевич рассказал, как конкурс ФАН поможет журналистам и россиянам

Александр Малькевич, глава Фонда национальных ценностей, позитивно оценил конкурс Федерального агентства новостей для региональных журналистов России. Эксперт отметил, что многие пытаются хайповать на громких ситуациях и за счет этого увеличивать трафик.

«Я много работал в регионах страны и знаю, что очень большая проблема — тот факт, что часто хорошо продается так называемый негативный трафик. Если вынести за скобки Москву, Питер и пару крупных субъектов, в остальных картина формируется блогерами и топовыми местными СМИ, создающими совершенно жуткую ленту, которая напоминает больше ленту происшествий: зарезали, развалили, взрывы и так далее», — говорит аналитик.

По его словам, авторы некоторых изданий искажают объективную действительность.

«То есть человек, который никогда не был в регионе, воспринимает регион как что-то жуткое: воровство, взрывы, экология, климат и прочее», — продолжает политолог.

По мнению Александра Малькевича, намеренное раздувание негативных новостей о субъектах, где происходят те или иные события, негативно сказывается на их инвестпривлекательности.

«Чего мы хотим добиться? Бизнес туда не идет. Все занимаются смакованием только плохого. Именно поэтому у общества, у власти существует запрос на позитивные новости, на позитивный контент», — рассуждает эксперт.

В заключение он подчеркнул, что конкурс ФАН — это очень важная инициатива.

«Власть должна стимулировать формирование позитивного контента, об этом не так давно говорил президент стираны. Поэтому конкурсы, подобные вашему, с призами с признанием — это важный момент, который простимулирует журналистов и посмотреть непредвзято, что же происходит вокруг», — подытожил Александр Малькевич.

Ранее ФАН запустило конкурс «Хорошие новости России», поучаствовать в котором может любой журналист, работающий в региональной прессе. Представители СМИ смогут снискать славу благодаря своей профессиональной деятельности и освещению тех позитивных событий, которые происходят в их регионах. Конкурс будет проходить на постоянной основе, по два этапа в год.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным, и мы и далее будем проводить его два раза в год. Все вопросы вы можете задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.