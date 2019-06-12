Алжир, Тунис и Египет провели переговоры по Ливии

Тунис, 12 июня. Министры иностранных дел Алжира, Туниса и Египта провели трехстороннюю встречу по ситуации в Ливии. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Египта.

Центральной темой проходящей в Тунисе встречи стало всеобъемлющее урегулирование политического кризиса в Ливии. В частности, участники встречи обсудили шаги, которые стимулируют враждующие стороны прекратить военные действия, сообщает Libyan Express.

«Это может помочь положить конец кровопролитию и сохранить суверенитет и территориальную целостность Ливии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Туниса.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает одобренное ООН Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов». При этом он направил в ООН меморандум, в котором обещал не трогать мирное население.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.