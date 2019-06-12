«Ваня их не интересует»: митинг в поддержку освобожденного Голунова расколол оппозицию и показал заказчиков провокаций

На несанкционированном марше в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве начались задержания. По сообщению МВД, задержано более 400 человек, среди них — блогер Алексей Навальный и корреспонденты «Медузы», хотя главный редактор издания Галина Тимченко призывала на эту акцию не ходить.

Еще до начала акции организатор марша Лизавета Нестерова писала в Facebook, что делать и к кому обращаться в случае задержания. То есть она не сомневалась — будут «винтить», но при этом все равно призывала людей выйти и рискнуть, с циничной припиской «это важно для меня».





Действительно, отработать бюджет спонсоров протеста важно — иначе больше не дадут.

Подобная провокация расколола оппозиционные ряды. Люди, действительно хотевшие свободы Ивану Голунову и тем, кто пострадал от аналогичных ошибок следствия, возмущены: организаторы снова подставили их под удар и представили все так, будто оппозиция не в состоянии соблюдать элементарные договоренности. Ведь акцию 16 июня в поддержку всех несправедливо осужденных мэрия Москвы согласовала.

Писатель Сергей Минаев и журналист Антон Красовский (который сам человек далеко не провластных взглядов) пишут, что вытащивших людей на эту акцию не интересует Иван Голунов и другие осужденные — им нужна только их борьба «за все хорошее против плохого».

Комментаторы у Нестеровой в Facebook высказались еще жестче: действия организаторов выглядят сейчас как призыв вернуть Голунова в тюрьму, так как активистам «скакать теперь не за что».

Подписчик связал марш на Чистых прудах с акцией в Гонконге — там оппозиция вышла протестовать по поводу действий властей Китая. Учитывая соглашения России и Китая в контексте совместного противодействия двух стран гегемонии США, несложно связать сегодняшние попытки «раскачать лодку» в двух странах.





Тем более организаторы российских протестов и не стремятся особо скрыть своих спонсоров — достаточно посмотреть, кто активнее всего информационно поддержал несогласованную акцию из СМИ: «Радио Свобода» — проект Конгресса США и «МБХ-медиа» — детище беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Ангажированность задержанных корреспондентов «Медузы» тоже не вызывает сомнений: если главред публично призывает не ходить на какое-то мероприятие, а сотрудник редакции все равно туда идет, да еще дает повод к задержанию — значит есть у него другой «начальник» и источник дохода, который он боится потерять больше, чем официальный. То есть внутри самой «Медузы» нет никакого единства и каждый стоит за свой интерес. Теперь можно расслабиться: автозаки есть, деньги отработаны — потому-то на лицах задержанных такие светлые улыбки, пишут в Telegram.





Со стороны даже забавно, что оппозиционные силы вновь раскололись и рассорились, едва успев порадоваться «общей» победе и торжеству справедливости. Это много говорит о реальной способности протестных активистов к объединению во имя общей цели — какой бы справедливой ни была цель, свой кусок спонсорских грантов ближе, а значит, именно за него оппозиционеры будут биться. Каждый по отдельности.