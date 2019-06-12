Москалькова назвала освобождение Голунова заслугой общества и государственных институтов

Москва, 12 июня. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что президент Владимир Путин дал необходимые поручения по делу журналиста Ивана Голунова.

Российский омбудсмен отметила, что ей не пришлось докладывать главе государства о произошедшем. Путин был ознакомлен с делом Голунова, он дал необходимые поручения.

По мнению Москальковой, освобождение Голунова является заслугой общества и государственных институтов. Делом Голунова занимались представители Совета по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы.

Журналиста задержали 6 июня, его подозревали в покушении на сбыт наркотических веществ. Активисты и коллеги выступили в поддержку Голунова, которого отправили под домашний арест. 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что все обвинения с журналиста сняты, он освобожден.

После освобождения Иван Голунов призвал людей либеральных взглядов не выходить на митинг 12 июня в День России. Мэрия Москвы согласовала публичное мероприятие на 16 июня, однако оппозиционеры решили испортить праздник и вышли на марш 12 июня.

Эксперты считают, что незаконная акция похожа на иностранное вмешательство. В так называемом марше «в поддержку Голунова» участвовал блогер Алексей Навальный, который ищет любой повод, чтобы «засветиться». Шумиху вокруг журналиста использовали ради собственной выгоды — пропиариться на волне хайпа.